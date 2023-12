Southern Cross Media Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Stimmung der Anleger bezüglich Southern Cross Media war in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend neutral, wie aus einer Analyse der Diskussionen hervorgeht. Es wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, und es gab keine positiven Beiträge. Insgesamt war die Stimmung an 11 Tagen neutral, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Southern Cross Media daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Southern Cross Media-Aktie ein Durchschnitt von 0,86 AUD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,955 AUD, was einem Anstieg von 11,05 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt mit einem letzten Schlusskurs von 0,91 AUD eine positive Bewertung von "Neutral".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen vier Wochen bei Southern Cross Media verschlechtert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt auf verschiedenen Zeitebenen eine neutrale Einschätzung. Der RSI von 68,89 und der RSI25 von 47 führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Southern Cross Media aus den verschiedenen Analysen und Indikatoren.