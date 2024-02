Southern Cross Media Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse der Southern Cross Media zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,89 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 1,01 AUD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +13,48 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 0,99 AUD, was einer Differenz von +2,02 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich laut dieser Analyse also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Southern Cross Media Aktie zeigen eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was die Gesamtbewertung in diesem Punkt auf "Gut" festlegt.

Auch das Anleger-Sentiment ergibt eine "Gut"-Bewertung, da ausschließlich positive Meinungen zu der Aktie veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen positiv mit Themen rund um die Southern Cross Media beschäftigt hat.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Southern Cross Media weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis führt.

Zusammenfassend erhält die Southern Cross Media-Aktie in verschiedenen Bereichen die Bewertung "Gut" oder "Neutral", was auf eine positive Einschätzung der Marktlage hindeutet.