Southern Cross Gold Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Southern Cross Gold diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwiegen. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,82 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,77 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +115,85 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage ergibt mit einem Stand von 1,19 AUD eine positive Bewertung mit einem Abstand von +48,74 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, liegt bei Southern Cross Gold bei 14, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der RSI25, der sich auf 29,55 beläuft, führt zu einer positiven Einstufung. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Southern Cross Gold zu beobachten, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen in etwa gleich häufig wie üblich diskutiert wurde, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung.