Southern Cross Gold Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Southern Cross Gold hat in den letzten Tagen an Wert gewonnen und liegt mit einem Kurs von 1.315 AUD mittlerweile um +36,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 +93,38 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 22,81, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 26,73, was eine ähnliche Einschätzung für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Southern Cross Gold verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.

