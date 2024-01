Southern Cross Gold Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index ist ein wichtiger Faktor bei der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell zeigt der RSI für die Southern Cross Gold einen Wert von 82,46, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" angesehen. Insgesamt ergibt dies eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung für Southern Cross Gold wurde in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, um die aktuelle Situation der Aktie zu bewerten. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,7 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1,13 AUD) um +61,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 1,01 AUD, was einer Abweichung von +11,88 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut".

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Betrachtung von Anleger-Stimmung und weichen Faktoren eine überwiegend negative Einstufung für Southern Cross Gold.

