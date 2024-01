Southern Cross Gold Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Southern Cross Gold-Aktie zeigt laut technischer Analyse positive Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,7 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,11 AUD liegt, was einer Abweichung von +58,57 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,01 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,9 Prozent Abweichung), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment bleibt neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, mit positiven Entwicklungen in der Aktienperformance, aber einem eher negativen Sentiment und Buzz sowie RSI-Werten.

