Southern Cross Electrical Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Southern Cross Electrical Engineering wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 44,44, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Southern Cross Electrical Engineering hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Southern Cross Electrical Engineering liegt aktuell bei 0,74 AUD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,845 AUD aus dem Handel ging und einen Abstand von +14,19 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -0,59 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.