Southern Cross Electrical Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

In den vergangenen zwei Wochen wurde Southern Cross Electrical Engineering hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen im Zusammenhang mit diesem Wert. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Southern Cross Electrical Engineering-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,77 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,89 AUD) weicht somit um +15,58 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,87 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,3 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Southern Cross Electrical Engineering-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Southern Cross Electrical Engineering in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls als neutral eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (54,55 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (44,85 Punkte) lassen darauf schließen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt zeigt sich also, dass Southern Cross Electrical Engineering aktuell von den Anlegern neutral bewertet wird, sowohl in Bezug auf die Stimmung, als auch in der technischen Analyse und im Relative Strength Index.