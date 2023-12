Southern Cross Electrical Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Diskussionen über die Southern Cross Electrical Engineering in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Analyse zeigt, dass es in den vergangenen Wochen kaum starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation gab. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird der 7- und 25-Tage-RSI betrachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Southern Cross Electrical Engineering betrachtet, die aktuell bei 0,72 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,84 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +16,67 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt jedoch kein eindeutiges Signal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der Analyse "Gut".