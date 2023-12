Southern Cross Electrical Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Anlegerstimmung bezüglich Southern Cross Electrical Engineering war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab überwiegend positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls als neutral eingestuft. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,83 AUD mit einer Entfernung von +13,7 Prozent vom GD200 (0,73 AUD) ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 0,84 AUD, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Southern Cross Electrical Engineering-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 72,22, was als überkauft betrachtet wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Southern Cross Electrical Engineering daher eine "Neutral"-Rating sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch in der technischen Analyse und im Sentiment und Buzz.