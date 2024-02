Southern Cross Electrical Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Southern Cross Electrical Engineering liegt bei 60, was auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hinweist. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 43 für die Southern Cross Electrical Engineering, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren darauf hinweisen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, der hier betrachtet wird, ist der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Southern Cross Electrical Engineering-Aktie beträgt der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 0,77 AUD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,89 AUD liegt (+15,58 Prozent Abweichung im Vergleich) und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,87 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nah am gleitenden Durchschnitt (+2,3 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Southern Cross Electrical Engineering auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Southern Cross Electrical Engineering wurde in den vergangenen zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Southern Cross Electrical Engineering festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Insgesamt wird daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating vergeben.