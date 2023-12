Southern Cross Electrical Aktie: Einfach unglaublich

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Southern Cross Electrical Engineering-Aktie bei 0,72 AUD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,84 AUD, was einem Unterschied von +16,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs (0,84 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Southern Cross Electrical Engineering-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment spielt auch eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Southern Cross Electrical Engineering veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein neutraler Gesamteindruck. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Daher wird die Southern Cross Electrical Engineering-Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Abschließend wurde auch der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Aktie betrachtet. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 56,25 bzw. 60,87 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich also für die Southern Cross Electrical Engineering-Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht und bei der Analyse des Anleger-Sentiments, während die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine neutrale Einstufung nahelegen.

