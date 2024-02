Southern Cross Electrical Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Southern Cross Electrical Engineering hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Mit einem Kurs von 0,94 AUD liegt die Aktie derzeit um +6,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar +20,51 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 23, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 37,84, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Einschätzung für die Southern Cross Electrical Engineering.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab zwei Tage mit überwiegend positiver Diskussion und keine negativen Themen. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält die Southern Cross Electrical Engineering von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung.