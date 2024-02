Southern Copper Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Aktienkurs von Southern Copper wird im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" als unterdurchschnittlich bewertet. Mit einer Rendite von 15,33 Prozent liegt das Unternehmen deutlich unter dem Durchschnitt von 797,23 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau" in den letzten 12 Monaten. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southern Copper mit einem Wert von 25 bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 77,33 deutlich niedriger ist. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Southern Copper besonders positiv diskutiert, wobei sieben Tage von positiven Themen geprägt waren und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. An den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Southern Copper positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 83,69 USD um 9,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Die kurzfristige Analysebasis ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,22 Prozent) wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 81,87 USD liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.