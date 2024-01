Southern Copper Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Aktienkurs von Southern Copper hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,81 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 54,8 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Southern Copper eine Underperformance von -5,98 Prozent im Branchenvergleich hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,8 Prozent im letzten Jahr, und Southern Copper lag 5,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt, dass der RSI der Southern Copper bei 75,34 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,3 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, stufen die Southern Copper insgesamt als "Neutral" ein, da es 0 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen gibt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Southern Copper liegt bei 73,5 USD, was einer prognostizierten Entwicklung von -7,76 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen das Rating "Schlecht". Die Analysten-Untersuchung führt insgesamt zur Einstufung "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass die Aktie von Southern Copper über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine Einstufung von "Gut" für Southern Copper in diesem Punkt.