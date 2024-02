Southern Copper Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Southern Copper ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Southern Copper-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 34,52, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der Wert des RSI25 beträgt 44,1, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Was die weichen Faktoren betrifft, zählt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den Einschätzungen einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität für die Aktie von Southern Copper nur eine geringe Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ist die Aktie von Southern Copper daher als "Schlecht" anzusehen.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Basierend darauf ist die Aktie von Southern Copper mit einem Wert von 25,5 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 77,49, was einem Abstand von 67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Southern Copper bei 5,08 Prozent, was 8310,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8315. Demnach ist die Aktie von Southern Copper aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.