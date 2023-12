Southern Co. Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Titels bewertet. Ein hoher RSI kann auf eine überkaufte Situation hindeuten und möglicherweise zu Kursrückgängen führen, während ein niedriger RSI auf eine überverkaufte Situation hindeutet und möglicherweise zu Kursgewinnen führen kann. Für die Southern-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 35,2 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 liegt bei 35,64 und zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für den 25-Tage-RSI an.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Southern-Aktie bei 69,51 USD, was zu einer positiven Bewertung führt, da der Aktienkurs selbst bei 73,08 USD liegt, was einem Abstand von +5,14 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 68,54 USD, was einer Differenz von +6,62 Prozent entspricht und daher ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeitperioden.

Im Branchenvergleich hat die Southern-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,53 Prozent erzielt, im Vergleich zu einem Durchschnitt von 64,44 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche. Dies bedeutet eine Underperformance von -53,91 Prozent. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Aktie 53,91 Prozent unter dem Durchschnittswert. Somit ergibt sich eine negative Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten haben der Southern-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 positive, 4 neutrale und 2 negative Einstufungen gegeben, was zu einer neutralen langfristigen Einschätzung führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als positiv bewertet, und das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 72,22 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -1,17 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Southern-Aktie.