Southern Co Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) der Southern-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 56. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,92 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Southern derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 22,08 USD, während der Aktienkurs bei 22,67 USD liegt, was einer Abweichung von +2,67 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich auch beim gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 21,84 USD, was einer Abweichung von +3,8 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein "Neutral"-Rating.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz in den Diskussionen im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung führen zu einer neutralen Bewertung.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien beobachtet wird, ist überwiegend positiv. Die Diskussion konzentrierte sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält die Southern-Aktie auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien eine "Neutral"-Einstufung für den RSI und eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.