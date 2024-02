Southern Co Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse zeigt, dass die Southern derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 22,14 USD, was einer Abweichung von +4,02 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (23,03 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 22,89 USD weist eine Abweichung von +0,61 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

In den sozialen Medien wurde Southern in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, besonders von privaten Nutzern. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen über das Unternehmen diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz um Southern haben sich in den letzten vier Wochen positiv entwickelt. Die gestiegene Kommunikationsfrequenz deutet auf ein verbessertes Stimmungsbild hin, weshalb die Aktie hierfür ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Southern weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- (67,41 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (49,21 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Southern-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Anleger-Stimmung, Sentiment und RSI als "Neutral" bewertet.