Southern Co. Aktie: Einfach unglaublich

Die Southern-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,92 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt Southern eine Rendite von 3,87 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Stromversorger"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,41 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Southern mit 6,28 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend negativ gegenüber Southern, mit insgesamt zwei positiven und neun negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt. Die optimierten Handelssignale zeigten mehrheitlich in die "Gut"-Richtung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Southern in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, der für Southern aktuell einen Wert von 56,07 aufweist, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage zeigt einen RSI-Wert von 63, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".