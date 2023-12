Southern California Gas Company Pfd 6% Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Calif Gas":

Die technische Analyse der Southern California Gas-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 26,01 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,1 USD, was einem Unterschied von -3,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 25,64 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,11 Prozent) eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Southern California Gas-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Southern California Gas in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Southern California Gas-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt deuten darauf hin, dass über Southern California Gas in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Southern California Gas auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.