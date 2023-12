Southern California Gas Company Pfd 6% Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Southern California Gas ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Southern California Gas-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 0, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Des Weiteren lässt sich Southern California Gas über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Southern California Gas in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Southern California Gas im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Southern California Gas. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der gleitende Durchschnittskurs der Southern California Gas beläuft sich mittlerweile auf 26,05 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 26,75 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,69 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 25,77 USD, womit die Aktie mit +3,8 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Neutral" erhält. Damit vergeben wir die Gesamtnote "Neutral".