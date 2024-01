Southern California Gas Company Pfd 6% Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Calif Gas":

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Southern California Gas derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,04 USD, während der Kurs der Aktie bei 27 USD liegt, was einer Abweichung von +3,69 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 25,63 USD, was einer Abweichung von +5,35 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes konnte bei der Southern California Gas in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der deutlichen Tendenz zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Southern California Gas in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Southern California Gas diskutiert, weshalb die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI für die Southern California Gas liegt derzeit bei 46,48, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 30, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung als "Neutral".