Southern California Gas Company Pfd 6% Aktie: Alles nach Plan!

Die Southern California Gas wird derzeit basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,04 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (27 USD) um +3,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 25,63 USD, was einer Abweichung von +5,35 Prozent entspricht. In diesem Zeitraum wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Southern California Gas eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweisen. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussionen konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Southern California Gas daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 46,48, was bedeutet, dass die Southern California Gas weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 30, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Southern California Gas besonders positiv diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Auf basis dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Southern California Gas insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.