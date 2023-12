Southern Bancshares NC Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "SOUTHERN BANCSHARES":

Die technische Analyse der Southern Bancshares Nc-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 13,01 USD um -3,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,49 USD abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 12,9 USD (+0,85 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Southern Bancshares Nc in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass über Southern Bancshares Nc unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert wurde, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Southern Bancshares Nc-Aktie beträgt für die letzten 7 Tage 50, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Southern Bancshares Nc damit ein "Gut"-Rating.

Die Bewertung der Stimmung der Anleger zeigt, dass die Kommentare auf den sozialen Plattformen neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit die Schlussfolgerung, dass Southern Bancshares Nc hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.