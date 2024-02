Southern Banc Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse für die Southern Banc-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,95 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,3 USD liegt, was einer Abweichung von -5,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 12,41 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 12,3 USD liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Southern Banc-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Anleger haben in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral über die Aktie gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Southern Banc-Aktie zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie.