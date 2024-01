Southern Banc Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Southern Banc wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Southern Banc von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung für Southern Banc führt.

Aus charttechnischer Sicht weist der aktuelle Kurs der Southern Banc von 12,1 USD eine Entfernung von -7,07 Prozent vom GD200 (13,02 USD) und von -5,84 Prozent vom GD50 (12,85 USD) auf. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.