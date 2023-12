Southern Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Company":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southern bei 22,23, was unter dem Branchendurchschnitt (82 Prozent) für Stromversorger liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, basierend auf fundamentalen Kriterien.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezogen auf das Unternehmen in den letzten Tagen vorwiegend negativ. Trotz einiger positiver Themen dominierte die negative Kommunikation, was zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Die Dividendenrendite von Southern liegt bei 3,91 Prozent, was 2,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Stromversorger liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Southern sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Southern unter dem Branchendurchschnitt bewertet wird und in den sozialen Netzwerken eine überwiegend negative Stimmung herrscht. Die Dividendenrendite ist ebenfalls unterdurchschnittlich, und der Relative Strength Index deutet darauf hin, dass die Aktie als neutral eingestuft wird.