Southern Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Company":

Der Aktienkurs von Southern hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,53 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -53,91 Prozent. Der durchschnittliche Anstieg der Branche lag bei 64,44 Prozent. Auch im Sektor "Versorgungsunternehmen" lag die Rendite bei 64,44 Prozent, was bedeutet, dass Southern 53,91 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Southern liegt der RSI7 bei 35,2 Punkten und der RSI25 bei 35,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Southern von Analysten insgesamt mit 4 "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 72,22 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -1,17 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Neutral" für die Aktie von Southern.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Southern derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Die Differenz beträgt 2,43 Prozentpunkte (3,91 % gegenüber 6,34 %).