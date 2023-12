Southern Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Company":

Derzeit schüttet Southern niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Die Differenz beträgt 2,36 Prozentpunkte (3,91 % gegenüber 6,27 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt die Rendite von Southern mit 10,53 Prozent um mehr als 43 Prozent darunter. Die "Stromversorger"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 53,69 Prozent erzielt, wobei Southern mit 43,16 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI von Southern liegt bei 51,75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 40,36). Somit erhält Southern auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Southern ausgemacht werden, weshalb die Aktie in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Southern daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.