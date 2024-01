Southern Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 53,25, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 51,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "neutral" Rating für die Southern-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen über die Aktie von Southern veröffentlicht, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Dennoch zeigen weiterführende Untersuchungen, dass insgesamt mehr positive als negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Southern-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,53 Prozent, was jedoch 39,37 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "schlecht" Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.