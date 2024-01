Southern Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Company":

Die Southern-Aktie weist eine Dividendenrendite von 3,91 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Stromversorger" beträgt 4 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion entsprechend bewertet.

Die Stimmung bezüglich der Southern-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Southern-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 2 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Auch auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich eine Gesamteinschätzung "Gut", basierend auf qualifizierten Analysen aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel von 72 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 0,54 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Southern-Aktie liegt bei 19,83, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine positive Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".