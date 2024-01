Southern Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Company":

Die Aktie von Southern wird derzeit von Analysten als "Neutral" eingestuft. Dieses Rating basiert auf 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im Vergleich dazu ergab eine Analyse für den vergangenen Monat eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (72 USD) ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 1,62 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Southern daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 22,23 ist Southern deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt (KGV von 129,69) und daher unterbewertet. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Southern-Aktie von 70,85 USD einen Abstand von +1,46 Prozent zum GD200 (69,83 USD) aufweist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 69,54 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Southern-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Southern derzeit 3, was eine negative Differenz von -0,68 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Southern von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.