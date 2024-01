Southeastern Banking Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Southeastern Banking liegt bei 32,43, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was auch als Indikator für eine "Neutral"-Situation gilt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Southeastern Banking gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Southeastern Banking. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Southeastern Banking in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Southeastern Banking vergeben wird.

Die Dividendenrendite von Southeastern Banking liegt derzeit bei 3,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz von -135 Prozent zur Handelsbanken-Branche führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.