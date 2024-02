Southeast Asia Properties, Finance Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Diskussionen über Southeast Asia Properties & Finance in den sozialen Medien lassen darauf schließen, dass die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen neutral sind. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" anzusehen ist. Insgesamt ist die Aktie von Southeast Asia Properties & Finance gemäß der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,95 Prozent erzielt, was 10,57 Prozent über dem Durchschnitt (-9,63 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -9,63 Prozent, und Southeast Asia Properties & Finance übertrifft diesen Wert um 10,57 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southeast Asia Properties & Finance mit einem Wert von 23,23 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 29,62. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Southeast Asia Properties & Finance derzeit überkauft ist, mit einem Relative Strength Index (RSI) von 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen und RSI25 von 100 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht" auf Basis des RSI-Signals. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des RSI als "Schlecht" eingestuft.