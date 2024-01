Southeast Asia Properties, Finance Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southeast Asia Properties & Finance beträgt derzeit 23, was im Vergleich zum Branchenwert von 42,92 für "Behälter & Verpackung" unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Unterbewertung der Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien, wodurch sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um durchschnittlich eingestuft wird, was auf normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Branchenvergleichsaktienkurse liegt die Rendite von Southeast Asia Properties & Finance mit -13,59 Prozent mehr als 19 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Die "Behälter & Verpackung"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 5,09 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Southeast Asia Properties & Finance mit 18,68 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3,2 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 3,21 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,31 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 3,21 HKD, was zu einem Abstand von 0 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.