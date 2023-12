Southeast Asia Properties, Finance Aktie: Keine Angst!

Die Southeast Asia Properties & Finance-Aktie hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 3,2 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 3,21 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +0,31 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. In ähnlicher Weise beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 3,21 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit 0 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,93 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 5,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Behälter & Verpackung, 5,98) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Southeast Asia Properties & Finance-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 50 die Grundlage für die Bewertung als "Neutral". Ebenso beläuft sich der RSI25 auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Southeast Asia Properties & Finance eine übliche Diskussionsintensität mit kaum Änderungen bei der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.