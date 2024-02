Southeast Asia Properties, Finance Aktie: Es geht auch anders!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Southeast Asia Properties & Finance beträgt das aktuelle KGV 23, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" einen unterbewerteten Standpunkt darstellt. Die durchschnittliche KGV der vergleichbaren Unternehmen liegt bei 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie von Southeast Asia Properties & Finance aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung zeigt der aktuelle Kurs der Southeast Asia Properties & Finance von 3,1 HKD eine -3,13 Prozent Entfernung vom GD200 (3,2 HKD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,22 HKD auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,73 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Southeast Asia Properties & Finance-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Southeast Asia Properties & Finance aktuell bei 100 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da sie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass bei Southeast Asia Properties & Finance in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt wurde. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Southeast Asia Properties & Finance für diese Stufe daher ein "Neutral" in der Bewertung.