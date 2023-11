South State-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Dividende von Southstate steht aktuell in einem Verhältnis von 3 zu ihrem Aktienkurs. Dies stellt eine negative Differenz von -5331,19 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken dar. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik erhalten.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie von Southstate im letzten Jahr eine Rendite von -17,96 Prozent erzielt, was 20,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Handelsbanken beträgt -6,13 Prozent, und Southstate liegt aktuell 11,83 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Southstate. In den letzten zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Dynamik eines Aktienkurses und liegt für Southstate bei 65,99, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 32,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.