South State Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Aktie von Southstate wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,12 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,57 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und basierend auf fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Southstate eine Rendite von 3,02 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 135,64 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat die Aktie von Southstate in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,69 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 1,47 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,22 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analystenbewertungen für Southstate sind gemischt, mit insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung ist jedoch "Gut", basierend auf 2 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Meinungen. Die jüngste Einschätzung der Analysten fällt jedoch neutral aus, was auf ein leichtes Aufwärtspotenzial von 0,06 Prozent hindeutet.

Insgesamt erhält Southstate daher eine neutrale Bewertung basierend auf den Analystenmeinungen.