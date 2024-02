South State Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Analystenbewertung: Im Laufe des letzten Jahres gab es für Southstate 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen führten. Dies ergibt auf kurzfristiger Basis eine Gesamtbewertung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 86,25 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (85,37 USD) könnte die Aktie somit um 1,03 Prozent steigen, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Southstate-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Stimmung und Buzz: In den letzten vier Wochen konnte bei Southstate eine Verschlechterung der Stimmung in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen hat sich nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält Southstate daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI für Southstate liegt bei 32,06, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Neutral" für den RSI.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Southstate von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in den letzten Wochen. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Stimmung der Anleger daher eine Einstufung von "Schlecht" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.