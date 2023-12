South Star Battery Metals Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Ein RSI von 22,22 deutet auf eine überverkaufte Situation bei South Star Battery Metals hin, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, mit einem RSI von 44, was als neutral betrachtet wird, und daher auch eine Bewertung von "Gut" erhält.

Analystenbewertungen zeigen, dass von 1 Bewertung für South Star Battery Metals in den letzten zwölf Monaten, alle als "Gut" eingestuft wurden. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf den prognostizierten Kurszielen könnte die Aktie um 154,43 Prozent steigen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem gleitenden 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt bei 0,57 CAD, während der aktuelle Schlusskurs bei 0,79 CAD liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,69 CAD, was ebenfalls über dem Schlusskurs liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält South Star Battery Metals eine neutrale Bewertung, da es in den letzten Monaten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger oder in der Diskussionsintensität gab.

Insgesamt erhält die South Star Battery Metals-Aktie sowohl von den Analysten als auch basierend auf der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung.