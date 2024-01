South Sea Petrolem Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Elate wurde der 7-Tage-RSI mit 50 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50,44, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Elate als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 17,92 liegt die Aktie insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten" (53,61). Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Was die Dividenden betrifft, so weist die Aktie von Elate eine Dividendenrendite von 0 % auf, was einen geringeren Ertrag von 5,47 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für Elate. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Elate.