Capital Powerration Pref A Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Vergleich des Aktienkurses von Capital Power mit anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt eine Rendite von -15,49 Prozent, die mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,4 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Capital Power mit 7,09 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Capital Power-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bewertungsbild von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 21,21 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Capital Power eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Capital Power beträgt derzeit 6, was eine positive Differenz von +0,98 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Unsere Analysten geben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild der Marktteilnehmer gegenüber Capital Power. In den letzten Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen gesprochen, ohne negative Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Capital Power daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Capital Power von unseren Analysten positiv bewertet und erhält in den verschiedenen Kategorien überwiegend gute Bewertungen.