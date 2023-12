South Plains Financial Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die South Plains-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 28 USD, was einem Abwärtspotenzial von -5,31 Prozent entspricht. Daher erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In technischer Hinsicht weicht der letzte Schlusskurs (29,57 USD) um +20,5 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (24,54 USD) ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs um +9,93 Prozent darüber, was ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse im Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie einen Wert von 31,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 33 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

