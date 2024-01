South Plains Financial Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "ITT":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten die Aktie von South Plains bewertet. Dabei wurde die Aktie von 2 Analysten als "Gut" eingestuft, von keinem Analysten als "Neutral" und von keinem Analysten als "Schlecht". Somit erhält die Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 28 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -2,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (28,68 USD) fallen könnte. Dies führt zu einer neutralen Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmung bei South Plains festgestellt. Dadurch wird die Aktie positiv bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 28,68 USD der Aktie um +3,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Aktie jedoch mit einer Distanz von +15,23 Prozent zum GD200 im positiven Bereich, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die South Plains derzeit mit einem Wert von 74,59 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 von 38 wird die Aktie jedoch weder als überkauft noch überverkauft betrachtet, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

Zusammenfassend erhält die Aktie von South Plains von den Analysten ein "Gut"-Rating, was aufgrund der positiven Stimmung in den sozialen Medien und der charttechnischen Analyse unterstützt wird.

