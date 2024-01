South Plains Financial Aktie: Es gibt was neues!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von South Plains war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zugunsten von negativen Themen verschoben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 27,98 USD der South Plains-Aktie um +0,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei +11,83 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der South Plains-Aktie liegt bei 79,13, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 47,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Analysten bewerten die South Plains-Aktie derzeit positiv, mit 2 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu South Plains aus dem letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 28 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 0,07 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die South Plains-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.