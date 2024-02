South Huiton Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Vontron-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 74, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 72,03 an, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Vontron somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,81 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Vontron bei 9,33 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 7,39 CNH aus dem Handel ging. Dies bedeutet einen Abstand von -20,79 Prozent und führt zur Einstufung "Schlecht". Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei -20,19 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse ein "Schlecht"-Befund.

Die Anleger-Stimmung für Vontron ist hingegen positiv, da in den letzten zwei Wochen vorwiegend positive Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt führen die verschiedenen Analysen zu gemischten Bewertungen der Vontron-Aktie, wobei fundamentale und technische Kriterien auf ein "Schlecht"-Rating hindeuten, während die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung ermöglicht.