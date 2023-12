South Harz Potash-Anleger machen nicht mehr mit!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von South Harz Potash stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um South Harz Potash, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die South Harz Potash aktuell mit dem Wert 75 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 67, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der South Harz Potash-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von -20 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über South Harz Potash in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über South Harz Potash wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie damit ein "Schlecht"-Rating.