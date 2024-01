South Harz Potash Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert von 75 für den RSI der South Harz Potash wird als "Schlecht" eingestuft, während der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, mit 65 eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation genau und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für South Harz Potash hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Für diese Aktivität erhält South Harz Potash eine "Gut"-Bewertung, aber insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei South Harz Potash in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der South Harz Potash mit -23,33 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 0,03 AUD, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der South Harz Potash-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

